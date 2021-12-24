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Милонов о провале Макрона в Африке: этот политический труп не спасти

Весь мир
Милонов о провале Макрона в Африке: этот политический труп не спасти
Global Look Press  /  © Panoramic / ZUMAPRESS.com

Недальновидная и устаревшая внешняя политика президента Франции Эммануэля Макрона в Африке привела его к потере доверия как на территории Черного континента, так и в родной стране. Об этом в интервью корреспонденту международной редакции Федерального агентства новостей заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Накануне Мали отказалась от проведения традиционного рождественского ужина главы Пятой республики с военнослужащими и отменила переговоры Макрона с национальным лидером африканского государства Ассими Гоитой. По данным СМИ, причиной послужило нежелание местного правительства обсуждать внутренние вопросы, в частности связанные с «ЧВК Вагнера». Ситуацией воспользовался ближайший конкурент действующего президента Франции на предстоящих выборах.

Ультраправый политик решил нанести удар по оппоненту в самый неподходящий для последнего момент и отметить католическое Рождество с бойцами французской армии, расквартированными в Кот-д'Ивуаре. Ход, как заявляют европейские аналитики и журналисты, значительно повышает авторитет претендента на пост главы государства в глазах рядовых граждан бывшей метрополии.

Социальные сети уже начали распространять новость в неприятном для действующего президента ключе: «Эммануэль Макрон: Рождество в Елисейском дворце. Эрик Земмур: Рождество в Кот-д'Ивуаре с нашими солдатами. Теперь вы знаете, кто ближе всего к народу».

Милонов о провале Макрона в Африке: этот политический труп не спасти
Ягудаев Владимир

Так, Эрик Земмур по сути начал предвыборную кампанию с довольно большой помпой, если рассматривать его ход с точки зрения политтехнологий. При этом сам визит в Кот-д'Ивуар сохранялся в тайне до самого конца. Командование французских войск позволило совершить визит на базу в Абиджане при условии полной анонимности, что уже указывает на слабые позиции Макрона.

Примечательно и то, что в официальных аккаунтах кандидата на президентское кресло появились снимки в окружении бойцов спецназа и высокопоставленных офицеров, что говорит об их поддержке.

Помимо прочего, Земмур провел переговоры с главами ивуарийской общины, которая традиционно поддерживает на выборах правых политиков. Ситуацию прокомментировал депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

«Макрона в общих чертах можно сравнить с Зеленским. Знаете, иногда заводят йоркширских терьеров или других каких-то модных собачек. Вот также с этими двумя, это такой тип людей: поджаренькие, модненькие метросексуалы. Президенты больших надежд.

Но незрелая, несерьезная позиция Макрона в мировом масштабе сделала его легко управляемым через внешние факторы. Оказалось, что писать в интернете или играть роль актера, как в случае с Зеленским, — это одно, а управлять страной — совсем другое», — объяснил политик.

Милонов о провале Макрона в Африке: этот политический труп не спасти
Федеральное агентство новостей /

По словам народного избранника, действующий лидер Франции столкнулся с суровой реальностью при государственном управлении и не смог выстроить правильную линию поведения. Он не ожидал, что любые попытки использования давно устаревшей тактики неоколониального давления на внешних партнеров потерпят провал и встретят сопротивление. Об этом говорит несогласие африканских лидеров продолжать сотрудничество с Парижем.

«Бывшая метрополия десять лет назад допустила огромную ошибку, когда уничтожила Ливию и начала военную операцию «Бархан» в регионе Сахель. И сейчас Макрону не удается выполнить обязательства по реализации антитеррористической деятельности, что привело к утрате доверия как на Черном континенте, так и в родной стране.

Он засасывается в воронку неразрешенных проблем в самой Франции, которая погружается в хаос, связанный в том числе с отсутствием внятной национальной политики, кривыми реформами в секторе экономики и социалки. Все мы видели протесты желтых жилетов», — продолжил депутат.

Милонов о провале Макрона в Африке: этот политический труп не спасти
Федеральное агентство новостей /

По мнению Милонова, лидер Пятой республики пытается истерически разрешить ворох накопившихся проблем и осознает бедственность собственного положения в преддверии президентских выборов, но совершает еще больше губительных для карьеры ошибок.

«Будем отталкиваться от реалий и согласимся, что Макрон является политическим трупом. Скорее всего, ему не удастся сохранить за собой кресло главы государства, ведь он теряет популярность как внутри Франции, среди рядовых граждан, так и за пределами бывшей метрополии.

Но вместо того, чтобы решать проблемы родной страны, он лезет в Африку, где тоже все портит. К примеру, правительство Мали отказалось от сотрудничества с Парижем и развернулось в сторону Москвы», — говорит собеседник ФАН.

Народный избранник утверждает, что раньше никто не мог представить, что позиции Франции на Черном континенте настолько ослабнут, что Макрону придется просить помощи у соседей по Европейскому союзу для противостояния усиливающему влиянию Российской Федерации.

«Раньше Пятая республика могла ставить президентов, назначать чиновников и депутатов, выкачивать ресурсы. Это был серьезный игрок, но действия нынешнего президента все испортили, он обрушил относительную гегемонию своей страны на материке. А когда государство теряет какие-то позиции, то они уходят просто лавинообразно. И сейчас это уже не остановить.

У Франции нет больше возможностей для завоевания авторитета и уважения. Зато авторитет есть у Москвы, которая уже не раз показала, что является достойным партнером для государств региона. Мы помогаем народу Мали как в военном, так и гуманитарном плане, и если Запад не будет мешать, то в Бамако сами разберутся, кто является настоящим другом», — заключил собеседник ФАН.

Милонов о провале Макрона в Африке: этот политический труп не спасти
Global Look Press / © Panoramic / ZUMAPRESS.com

Ранее вооруженные силы африканской страны (FAMА) получили от России четыре военно-транспортных вертолета Ми-171, а также стрелковое вооружение и боеприпасы для противостояния террористам. Кроме того, Москва отправляет Бамако гуманитарные грузы. Так, накануне в столичный аэропорт прилетел военно-транспортный самолет с тульскими пряниками и подарками к Новому году для школьников и воспитанников детских садов.

Позицию Кремля относительно положения дел в Мали озвучивал и глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров. Во время выступления на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН министр иностранных дел заявил, что африканская республика, как и любое суверенное государство, имеет право самостоятельно выбирать, с какими странами заключать взаимовыгодные соглашения:

«Мы вносим вклад по линии государства в обеспечение обороноспособности Мали, ее боеготовности для искоренения террористических и прочих угроз. Мы поставляем военно-техническую продукцию в качестве нашей помощи».

Сближение РФ и Мали вызвало критику со стороны Франции и ЕС, после чего послы Европарламента ввели антироссийские санкции, испугавшись результативности отечественных специалистов в регионе.

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