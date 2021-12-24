Милонов о провале Макрона в Африке: этот политический труп не спасти

Недальновидная и устаревшая внешняя политика президента Франции Эммануэля Макрона в Африке привела его к потере доверия как на территории Черного континента, так и в родной стране. Об этом в интервью корреспонденту международной редакции Федерального агентства новостей заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Накануне Мали отказалась от проведения традиционного рождественского ужина главы Пятой республики с военнослужащими и отменила переговоры Макрона с национальным лидером африканского государства Ассими Гоитой. По данным СМИ, причиной послужило нежелание местного правительства обсуждать внутренние вопросы, в частности связанные с «ЧВК Вагнера». Ситуацией воспользовался ближайший конкурент действующего президента Франции на предстоящих выборах.

Ультраправый политик решил нанести удар по оппоненту в самый неподходящий для последнего момент и отметить католическое Рождество с бойцами французской армии, расквартированными в Кот-д'Ивуаре. Ход, как заявляют европейские аналитики и журналисты, значительно повышает авторитет претендента на пост главы государства в глазах рядовых граждан бывшей метрополии.

Социальные сети уже начали распространять новость в неприятном для действующего президента ключе: «Эммануэль Макрон: Рождество в Елисейском дворце. Эрик Земмур: Рождество в Кот-д'Ивуаре с нашими солдатами. Теперь вы знаете, кто ближе всего к народу».

Ягудаев Владимир

Так, Эрик Земмур по сути начал предвыборную кампанию с довольно большой помпой, если рассматривать его ход с точки зрения политтехнологий. При этом сам визит в Кот-д'Ивуар сохранялся в тайне до самого конца. Командование французских войск позволило совершить визит на базу в Абиджане при условии полной анонимности, что уже указывает на слабые позиции Макрона.

Примечательно и то, что в официальных аккаунтах кандидата на президентское кресло появились снимки в окружении бойцов спецназа и высокопоставленных офицеров, что говорит об их поддержке.

Demain, toute la France fêtera Noël. Mais nos soldats, eux, sont sur des théâtres d'opérations lointains ou en train de protéger les Français et les lieux sacrés en France. Merci à eux ! pic.twitter.com/mSN4u95Cg2 — Eric Zemmour (@ZemmourEric) December 23, 2021

Помимо прочего, Земмур провел переговоры с главами ивуарийской общины, которая традиционно поддерживает на выборах правых политиков. Ситуацию прокомментировал депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

«Макрона в общих чертах можно сравнить с Зеленским. Знаете, иногда заводят йоркширских терьеров или других каких-то модных собачек. Вот также с этими двумя, это такой тип людей: поджаренькие, модненькие метросексуалы. Президенты больших надежд. Но незрелая, несерьезная позиция Макрона в мировом масштабе сделала его легко управляемым через внешние факторы. Оказалось, что писать в интернете или играть роль актера, как в случае с Зеленским, — это одно, а управлять страной — совсем другое», — объяснил политик.

Федеральное агентство новостей /

По словам народного избранника, действующий лидер Франции столкнулся с суровой реальностью при государственном управлении и не смог выстроить правильную линию поведения. Он не ожидал, что любые попытки использования давно устаревшей тактики неоколониального давления на внешних партнеров потерпят провал и встретят сопротивление. Об этом говорит несогласие африканских лидеров продолжать сотрудничество с Парижем.

«Бывшая метрополия десять лет назад допустила огромную ошибку, когда уничтожила Ливию и начала военную операцию «Бархан» в регионе Сахель. И сейчас Макрону не удается выполнить обязательства по реализации антитеррористической деятельности, что привело к утрате доверия как на Черном континенте, так и в родной стране. Он засасывается в воронку неразрешенных проблем в самой Франции, которая погружается в хаос, связанный в том числе с отсутствием внятной национальной политики, кривыми реформами в секторе экономики и социалки. Все мы видели протесты желтых жилетов», — продолжил депутат.

Федеральное агентство новостей /

По мнению Милонова, лидер Пятой республики пытается истерически разрешить ворох накопившихся проблем и осознает бедственность собственного положения в преддверии президентских выборов, но совершает еще больше губительных для карьеры ошибок.

«Будем отталкиваться от реалий и согласимся, что Макрон является политическим трупом. Скорее всего, ему не удастся сохранить за собой кресло главы государства, ведь он теряет популярность как внутри Франции, среди рядовых граждан, так и за пределами бывшей метрополии. Но вместо того, чтобы решать проблемы родной страны, он лезет в Африку, где тоже все портит. К примеру, правительство Мали отказалось от сотрудничества с Парижем и развернулось в сторону Москвы», — говорит собеседник ФАН.

Народный избранник утверждает, что раньше никто не мог представить, что позиции Франции на Черном континенте настолько ослабнут, что Макрону придется просить помощи у соседей по Европейскому союзу для противостояния усиливающему влиянию Российской Федерации.

«Раньше Пятая республика могла ставить президентов, назначать чиновников и депутатов, выкачивать ресурсы. Это был серьезный игрок, но действия нынешнего президента все испортили, он обрушил относительную гегемонию своей страны на материке. А когда государство теряет какие-то позиции, то они уходят просто лавинообразно. И сейчас это уже не остановить. У Франции нет больше возможностей для завоевания авторитета и уважения. Зато авторитет есть у Москвы, которая уже не раз показала, что является достойным партнером для государств региона. Мы помогаем народу Мали как в военном, так и гуманитарном плане, и если Запад не будет мешать, то в Бамако сами разберутся, кто является настоящим другом», — заключил собеседник ФАН.

Global Look Press / © Panoramic / ZUMAPRESS.com

Ранее вооруженные силы африканской страны (FAMА) получили от России четыре военно-транспортных вертолета Ми-171, а также стрелковое вооружение и боеприпасы для противостояния террористам. Кроме того, Москва отправляет Бамако гуманитарные грузы. Так, накануне в столичный аэропорт прилетел военно-транспортный самолет с тульскими пряниками и подарками к Новому году для школьников и воспитанников детских садов.

Позицию Кремля относительно положения дел в Мали озвучивал и глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров. Во время выступления на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН министр иностранных дел заявил, что африканская республика, как и любое суверенное государство, имеет право самостоятельно выбирать, с какими странами заключать взаимовыгодные соглашения:

«Мы вносим вклад по линии государства в обеспечение обороноспособности Мали, ее боеготовности для искоренения террористических и прочих угроз. Мы поставляем военно-техническую продукцию в качестве нашей помощи».

Сближение РФ и Мали вызвало критику со стороны Франции и ЕС, после чего послы Европарламента ввели антироссийские санкции, испугавшись результативности отечественных специалистов в регионе.