Одесса, 24 декабря. Многоцелевой фрегат Auvergne D654 ВМС Франции вошел в порт Одессы. Отмечается, что он стал десятым боевым кораблем НАТО, посетившим в этом году украинский город.

По имеющейся информации, французский фрегат вошел в акваторию Черного моря 14 декабря. Auvergne D654 является самым современным кораблем ВМС Франции, который был принят в состав флота в 2018 году. Отмечается, что в Одессе он пробудет до 28 декабря.

«Он пришвартовался к 19-му причалу морвокзала. Первым на борт корабля поднялся командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа», — пишут украинские СМИ.

Ранее сообщалось, что страны НАТО превращают Украину в плацдарм против России. В российском МИД напомнили, что за семь лет Киев получил от Запада военной помощи на 2,5 миллиарда долларов.