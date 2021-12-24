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Боевой корабль ВМС Франции пришвартовался в порту Одессы

Армия
Боевой корабль ВМС Франции пришвартовался в порту Одессы
wikipedia.org  /  U.S. Navy /Public Domain

Одесса, 24 декабря. Многоцелевой фрегат Auvergne D654 ВМС Франции вошел в порт Одессы. Отмечается, что он стал десятым боевым кораблем НАТО, посетившим в этом году украинский город.

По имеющейся информации, французский фрегат вошел в акваторию Черного моря 14 декабря. Auvergne D654 является самым современным кораблем ВМС Франции, который был принят в состав флота в 2018 году. Отмечается, что в Одессе он пробудет до 28 декабря.

«Он пришвартовался к 19-му причалу морвокзала. Первым на борт корабля поднялся командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа», — пишут украинские СМИ.

Ранее сообщалось, что страны НАТО превращают Украину в плацдарм против России. В российском МИД напомнили, что за семь лет Киев получил от Запада военной помощи на 2,5 миллиарда долларов.

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