Как новости об «Омикроне» и пожар на заводе ExxonMobil укрепили цены на нефть

Хорошие новости об «Омикроне» с точки зрения более легкого течения заболевания и пожар на заводе ExxonMobil в США стали позитивными факторами для укрепления цен на нефть. Об этом рассказали аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Нефть

Эксперты отмечают рост цены на нефть третий день подряд: 23 декабря она поднялась с отметки 75 долларов до отметки 77 долларов за баррель. Основным позитивом для рынка стали новости о штамме «Омикрон»: опасения относительно нового штамма снижаются в свете информации, что он вызывает гораздо меньший процент госпитализаций, чем «Дельта». Также в США одобрили использование таблеток от коронавируса американской фармацевтической компании Merck и препарата компании Pfizer.

«Еще один поддерживающий фактор для нефти — новость о пожаре на заводе компании ExxonMobil в Техасе. Это один из крупнейших НПЗ в США, его мощность — 561 тысяча баррелей в сутки. Пожар приостановил работу завода, что вызвало ограниченное предложение на рынке. Это и укрепило нефть. Тем более запасы нефти в США сейчас на достаточно низких уровнях. Хоть и случился форс-мажор, но он стал позитивным фактором для нефти», — прокомментировали ситуацию аналитики.

Федеральное агентство новостей /

Негативно сказаться на стоимости нефти могла ситуация с коронавирусом в целом. Локдауны были введены в Голландии, в Китае. А в США американские авиакомпании United Airlines и Delta Air Lines были вынуждены отменить более 200 рейсов в канун Рождества из-за массового заражения COVID-19 членов летных экипажей. Но тем не менее нефть себя «чувствует неплохо», отметили эксперты.

Не повлияло на ее стоимость и сообщение о том, что Южная Корея в рамках борьбы с высокими ценами на нефть собирается высвободить из своих резервов 3,2 миллиона баррелей с января по март. Участники рынка отмечают, что это настолько ничтожный объем, что смысла в этом нет.

«В целом страны — импортеры нефти, которые изначально выразили готовность поддержать план США по снижению цен на нефть и бензин, не предпринимают каких-то серьезных усилий в этом направлении. Поэтому нефть сохраняет свой плавный диапазон от 70 рублей до 76–76,5 рубля за баррель, и мы пока находимся на верхней границе», — подчеркнули специалисты.

Очередной виток цен на газ, по словам экспертов, станет еще одним позитивным фактором для нефти. В целом участники рынка нефти более внимательно следят за ситуацией с «Омикроном» и ждут ближайшей встречи стран ОПЕК.

Газ

Немного стабилизировалась ситуация с ценами на газ в Европе. Если еще пару дней назад стоимость газа составляла свыше 2000 долларов за тысячу кубометров, то сегодня цены снизились и в моменте достигали 1300 долларов за тысячу кубометров. Как объяснили эксперты, это отчасти связано с сообщением о том, что американские корабли с сжиженным природным газом, идущие в Азию, развернулись и взяли курс на Европу — теперь там продавать его выгоднее. Но такой маневр можно назвать единоразовой акцией, поскольку основную проблему он не решает и в глобальном смысле ситуацию не меняет. Поэтому после того, как газ в Европу будет доставлен, рынок ждет очередной раунд роста цен.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Рост цен на голубое топливо стоит ожидать и потому, что «Газпром» пока поставляет энергоресурс в рамках договоров и не бронировал дополнительных мощностей.

Золото

Рынок золота вчера, 23 декабря, закрылся с незначительным повышением. Ценный металл вырос с отметки 1800 долларов до отметки 1810 долларов за тройскую унцию.

«Золото показывает пока очень вялую активность. Рынок труда сейчас чувствует себя в США неплохо, экономика восстанавливается. Помимо статистики, это подтверждают данные по заказам товаров длительного пользования — они выросли на 2,5%. И на фоне позитивных новостей об «Омикроне» мы увидели возврат инвесторов к риску и рост фондовых индексов США. Эти факторы оказали давление на доллар и поддержали золото», — отмечают специалисты.

Однако эксперты предупредили, что ужесточение денежно-кредитной политики, которое вводится в США, с января станет негативным фактором для золота. Поэтому его движение вверх выглядит ограниченным. А нынешний всплеск наверх может быстро сойти на нет.

Рубль

Рубль, по словам аналитиков, продолжает постепенное планомерное укрепление: с отметки 93,60 он укрепился до отметки 93,20.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Вчера наибольший интерес участников рынка вызвал комментарий президента Владимира Путина относительно Украины и геополитической обстановки. Президент подтвердил, что собирается отстаивать позицию России о нерасширении НАТО на восток. В этом русле ожидается, что с января начнутся переговоры США и стран НАТО с Россией. Это немного стабилизирует геополитическую напряженность, все ждут переговоров. Но поскольку риск новых санкций все равно остается, иностранные инвесторы продолжают выводить свои капиталы из России», — прокомментировали эксперты.

За прошедшую неделю отток капитала из фондов, которые инвестируют в российский рынок, составил 483 миллиона долларов. А этот показатель намного выше показателей предыдущей недели — 250 миллионов долларов.

Следствием стало негативное влияние на российскую экономику и российские фондовые рынки. Но рубль чувствует себя пока неплохо, ведь доллар не растет. Да и не стоит забывать, в РФ сейчас пик налогового периода. Поддержку рублю также оказывают высокие цены на нефть и газ.

«Газпром» сообщил, что страны ЕС в период с 21 по 22 декабря отобрали рекордное количество газа из хранилищ — более 41% от всего объема. Поэтому в этот период цены на газ установили новый рекорд — более 2000 долларов за тысячу кубометров топлива.