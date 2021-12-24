Немецкие читатели Facebook поблагодарили Путина за объяснение причин роста цен на газ в ЕС

Берлин, 24 декабря. Жители Германии поблагодарили президента России Владимира Путина за объяснение причин роста цен на газ в Европе в ходе общения с журналистами.

Речь о ценах на ресурс шла в ходе пресс-конференции российского лидера. Он объяснил, почему ситуация на газовом рынке Европы достигла кризиса. По его словам, к этому привели отход от долгосрочных контрактов, акцент на рыночных механизмах, уход американского СПГ в Азию, а также «зеленый» переход с давлением на нефтегазовые компании.

Путин добавил, что также немецкие энергетики пользуются возможностью покупать газ у России в несколько раз дешевле рынка, а затем перепродают ресурс по спотовым ценам на Украину через Польшу. Немцы пришли в ярость, что узнают о причинах ситуации от Путина, а не от политиков ФРГ.

«Польша поставила огромное количество газа новой марионетке НАТО в Кишиневе, которая также заявила, что ей больше не нужны долгосрочные контракты с "Газпромом"», — возмутился один из пользователей Facebook.

ФБА «Экономика сегодня» / Степан Яцко

«Конечно, это не укладывается в проамериканскую антироссийскую пропаганду. Но я просто хочу напомнить, что Россия всегда поставляла газ во время холодной войны. Подумайте об этом», — указал другой комментатор.

Некоторые немцы отметили, что пропагандистские СМИ выпускают совсем не ту информацию, усомнившись в ее правдивости после слов Путина.

«Эй, в чем проблема? У нас уже есть "Северный поток – 2". Запускайте — и Путин решит проблему», — заключил еще один читатель.

Ранее Путин в ходе большой пресс-конференции посоветовал западным странам не расслабляться. По словам главы государства, Запад виноват в случившемся газовом кризисе. Сначала страны ЕС набрали большой объем газа у России, а теперь продают его.