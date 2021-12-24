ФСБ показала кадры задержания подозреваемого в госизмене военнослужащего ВС РФ

Воронеж, 24 декабря. Российские силовики задержали военнослужащего Западного военного округа (ЗВО) по подозрению в госизмене. Сообщается, что мужчина работал на украинскую военную разведку.

Кадры задержания военного были опубликованы в Telegram-канале ТАСС. По имеющейся информации, спецоперация проводилась в Воронежской области. В ЦОС ФСБ сообщили, что мужчина был завербован украинскими спецслужбами.

«Осуществлял сбор сведений о деятельности ВС РФ, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что российские силовики задержали сторонника украинской неонацистской группировки «М.К.У» в Ростовской области. По предварительным данным, он планировал совершить преступление.