В Дамаске прошла выставка бытовых изделий из переработанного вторсырья

Дамаск, 24 декабря. Выставка изделий из переработанного сырья под названием «Нитки и иголки» прошла в Дамаске. В ней приняли участие 25 женщин, собственноручно соткавших десятки занавесок, скатертей, одеял, настенных полотен, покрывал и т. д.

Руководитель проекта Нидаа Исса в интервью для специального корреспондента Федерального агентства новостей сообщила, что все присутствующие относятся к различным социальным слоям, но они объединены желанием создавать нечто новое из старого с применением творческого подхода.

Выставка, по словам женщины, символизирует обращение слабости в силу, возрождение жизни в умершем. В качестве вторсырья используются старые тканные вещи, которые собирались, помимо прочего, у друзей и знакомых.

«Демонстрация дает нам возможность взаимодействовать с людьми, выслушивать их мнения и извлекать из них пользу, а также это возможность для маркетинга, что стимулирует нас продолжать работу», — сказала Исса.

Федеральное агентство новостей /

Возвращение культурной жизни в Сирию выражается во множестве мероприятий местного и международного масштаба. Так, минувшей осенью в Дамаске прошли интернациональная выставка СМИ, рекламы и печати, а также экспозиция произведений русских художников, запечатлевших образы арабской республики.

В декабре этого года сирийская столица приняла большую экспортную ярмарку с участием более чем 50 промышленных компаний из Ирака. Цель мероприятия заключалась в укреплении торговых отношений между бизнесменами двух соседних стран, а также в заключении новых экспортных контрактов.