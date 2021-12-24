Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 декабря 22:00
22:00
Видео
«Грани свободы» с Мирой Тэрада. Екатерина Рябинина
21:47
Общество
Россия заставит чиновников США ответить за похищения российских граждан
21:47
Политика
Вострецов призвал проверить участников тайной встречи в консульстве Норвегии в Петербурге
21:41
Весь мир
Журналисты ЦАР обвинили Францию в негативном влиянии на развитие африканской страны
21:40
Весь мир
Решение Туадера обратиться за помощью к России спасло ЦАР от разрушения
21:38
Весь мир
Жандармерия ЦАР открыла два новых офиса в столице республики
21:37
Политика
Глава польской партии Качиньский: ФРГ хочет создать в ЕС «четвертый рейх»
21:35
Весь мир
Военнослужащие ЦАР усилили меры безопасности на приграничной с Чадом территории
21:23
Весь мир
Армия ЦАР обеспечит безопасность мирных жителей на новогодних праздниках
21:17
Весь мир
СМИ: Гиперзвук и безответственность сделают беспилотники США смертельной угрозой для всего мира
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

В Дамаске прошла выставка бытовых изделий из переработанного вторсырья

Весь мир
В Дамаске прошла выставка бытовых изделий из переработанного вторсырья
Федеральное агентство новостей  / 

Дамаск, 24 декабря. Выставка изделий из переработанного сырья под названием «Нитки и иголки» прошла в Дамаске. В ней приняли участие 25 женщин, собственноручно соткавших десятки занавесок, скатертей, одеял, настенных полотен, покрывал и т. д.

Руководитель проекта Нидаа Исса в интервью для специального корреспондента Федерального агентства новостей сообщила, что все присутствующие относятся к различным социальным слоям, но они объединены желанием создавать нечто новое из старого с применением творческого подхода.

Выставка, по словам женщины, символизирует обращение слабости в силу, возрождение жизни в умершем. В качестве вторсырья используются старые тканные вещи, которые собирались, помимо прочего, у друзей и знакомых.

«Демонстрация дает нам возможность взаимодействовать с людьми, выслушивать их мнения и извлекать из них пользу, а также это возможность для маркетинга, что стимулирует нас продолжать работу», — сказала Исса.

В Дамаске прошла выставка бытовых изделий из переработанного вторсырья
Федеральное агентство новостей /

Возвращение культурной жизни в Сирию выражается во множестве мероприятий местного и международного масштаба. Так, минувшей осенью в Дамаске прошли интернациональная выставка СМИ, рекламы и печати, а также экспозиция произведений русских художников, запечатлевших образы арабской республики.

В декабре этого года сирийская столица приняла большую экспортную ярмарку с участием более чем 50 промышленных компаний из Ирака. Цель мероприятия заключалась в укреплении торговых отношений между бизнесменами двух соседних стран, а также в заключении новых экспортных контрактов.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / В Дамаске прошла выставка бытовых изделий из переработанного вторсырья
сирия дамаск выставка вторсырье
Комментировать