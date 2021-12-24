Телеведущая Скабеева выступила с инициативой референдума после слов Путина о Донбассе

Москва, 24 декабря. Слова президента России Владимира Путина о судьбе жителей Донбасса можно воспринимать как прямое руководство к действию. На это указала известная телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале.

Комментируя большую ежегодную пресс-конференцию российского лидера, Скабеева обратила внимание на комментарий по поводу судьбы жителей Донецкой и Луганской народных республик. По словам президента, только жители Донбасса должны самостоятельно определить свое будущее.

«Будущее Донбасса должны определить люди, которые живут на Донбассе. Другого быть не может. Мы видим свою роль в том, чтобы быть посредниками», — подчеркнул во время общения с журналистами Владимир Путин.

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Слова президента побудили известную телеведущую выступить со скандальным предложением по ЛДНР. Прямая демонстрация народного волеизъявления — это референдум, так почему бы его не провести, предложила журналистка.

«"Будущее Донбасса должны определять жители Донбасса", — Путин. Так давайте же проводить референдум!» — написала Ольга Скабеева.

Президент России неоднократно высказывался в поддержку жителей Донецкой и Луганской народных республик и публично осуждал совершаемые Киевом в регионе военные преступления. Во время общения с журналистом Кириллом Вышинским глава государства открытым текстом сравнил происходящее в Донбассе с геноцидом.