Под Тверью пожарные спасли мужчину из горящей квартиры жилого дома

Тверь, 24 декабря. Пожарные вынесли мужчину из охваченной огнем квартиры. Инцидент произошел в селе Лесное, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тверской области.

Возгорание произошло в квартире многоэтажного дома, внутри которой находился человек. На место случившегося прибыли пожарные. Они провели эвакуацию мужчины и передали его медикам. Информация о состоянии пострадавшего не поступала.

После этого спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Дознаватели выясняют причины и обстоятельства ЧП.

Не так давно в Партизанске сотрудники экстренных служб спасли из горящего жилого помещения двух человек. Во время пожара никто не пострадал.