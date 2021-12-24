Военнослужащий ЗВО задержан сотрудниками ФСБ под Воронежем по подозрению в госизмене

Воронеж, 24 декабря. Военнослужащего Западного военного округа (ЗВО) арестовали по подозрению в госизмене. По данным правоохранителей, мужчина работал на украинскую разведку и собирал данные о деятельности ВС РФ.

В сообщении ЦОС ФСБ России говорится, что военнослужащий был завербован украинскими спецслужбами. Мужчина собирал сведения о деятельности российской армии, утечка которых могла нанести ущерб обороноспособности государства.

«Сотрудниками ФСБ РФ в Воронежской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "Государственная измена", задержан военнослужащий Западного военного округа», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что силовики задержали жителя Ялты по подозрению в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины. По имеющейся информации, мужчина с 2017 по 2018 собирал секретные сведения, в том числе о сотрудниках ФСБ.