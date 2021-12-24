Кедми объяснил, почему весь Запад боится пяти слов Маргариты Симоньян больше стратегического оружия

Вашингтон, 24 декабря. Всего пять предложений, а то и слов главного редактора телеканала RT пугают весь коллективный запад гораздо больше, чем новейшее оружие России.
Таким мнением с гостями политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» поделился израильский военный эксперт, политолог Яков Кедми, комментируя атаку Берлина на германоязычную версию канала «Russia Today». Он отметил, что Запад с каждым днем все нагляднее демонстрирует свои страх и слабость. Причем в Вашингтоне и Брюсселе больше всего боятся даже не стратегического оружия РФ или новейших видов вооружений, а правды, которая может разрушить их, казалось бы, монументальный миф о распространении демократии по всему миру.
Кедми уточнил, что, естественно, в Пентагоне еще долго будут нервничать из-за резкого военно-технического рывка России, оставившей Соединенные Штаты далеко позади. Однако в Вашингтоне и, соответственно, в Брюсселе боятся не только российского оружия, но и правды, которую Россия может раскрыть простым европейцам и американцам. Такой удар может сокрушить сомнительную гегемонию западного мира быстрее и эффективнее гиперзвука или ядерных бомб. Поэтому Запад так давит на иноязычные подразделения одного из крупнейших российских информационных ресурсов.
«На фоне того, что RT на западе не дают выступать, всячески зажимают. Если посмотреть на это объективно. Вся западная пропаганда, все эти ресурсы с бюджетами в сотни миллиардов, все эти фонды, общественные организации и научно исследовательские институты. Все они, вся эта огромная масса боится этой хрупкой женщины — Маргариты Симоньян. Причем боятся патологически. Боятся, что она скажет пять предложений. Да что там, пять слов, которые моментально разрушат фальшивую гегемонию Запада. Для США и их сателлитов это не менее, а то и более страшно, чем стратегическое оружие России. Куда страшнее прямого ядерного удара», — пояснил антироссийскую истерику коллективного запада Яков Кедми.
Эксперт отметил, что американская, британская и европейская пропаганда тратит огромные усилия и средства на то, чтобы просто заглушить в своих сегментах RT и не дать Маргарите Симоньян произнести перед западной публикой хотя бы пять слов.
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