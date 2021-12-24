Вашингтон, 24 декабря. Всего пять предложений, а то и слов главного редактора телеканала RT пугают весь коллективный запад гораздо больше, чем новейшее оружие России.

Таким мнением с гостями политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» поделился израильский военный эксперт, политолог Яков Кедми, комментируя атаку Берлина на германоязычную версию канала «Russia Today». Он отметил, что Запад с каждым днем все нагляднее демонстрирует свои страх и слабость. Причем в Вашингтоне и Брюсселе больше всего боятся даже не стратегического оружия РФ или новейших видов вооружений, а правды, которая может разрушить их, казалось бы, монументальный миф о распространении демократии по всему миру.

Кедми уточнил, что, естественно, в Пентагоне еще долго будут нервничать из-за резкого военно-технического рывка России, оставившей Соединенные Штаты далеко позади. Однако в Вашингтоне и, соответственно, в Брюсселе боятся не только российского оружия, но и правды, которую Россия может раскрыть простым европейцам и американцам. Такой удар может сокрушить сомнительную гегемонию западного мира быстрее и эффективнее гиперзвука или ядерных бомб. Поэтому Запад так давит на иноязычные подразделения одного из крупнейших российских информационных ресурсов.

ФБА «Экономика сегодня» /

«На фоне того, что RT на западе не дают выступать, всячески зажимают. Если посмотреть на это объективно. Вся западная пропаганда, все эти ресурсы с бюджетами в сотни миллиардов, все эти фонды, общественные организации и научно исследовательские институты. Все они, вся эта огромная масса боится этой хрупкой женщины — Маргариты Симоньян. Причем боятся патологически. Боятся, что она скажет пять предложений. Да что там, пять слов, которые моментально разрушат фальшивую гегемонию Запада. Для США и их сателлитов это не менее, а то и более страшно, чем стратегическое оружие России. Куда страшнее прямого ядерного удара», — пояснил антироссийскую истерику коллективного запада Яков Кедми.

Эксперт отметил, что американская, британская и европейская пропаганда тратит огромные усилия и средства на то, чтобы просто заглушить в своих сегментах RT и не дать Маргарите Симоньян произнести перед западной публикой хотя бы пять слов.

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