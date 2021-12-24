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Тренер Кацалапова рассказал об обострившейся травме спины у фигуриста

Спорт
Тренер Кацалапова рассказал об обострившейся травме спины у фигуриста
TACC  /  Ковалев Петр

Санкт-Петербург, 24 декабря. Российский фигурист Никита Кацалапов, который выступает в паре с Викторией Синициной, не будет продолжать участие в чемпионате России из-за обострившейся травмы спины, заявил тренер фигуриста Александр Жулин.

По словам, Жулина, у спортсмена обострилась старая травма, поэтому было принято решение обратиться в федерацию. Он выразил надежду, что спортсмен сможет восстановиться до чемпионата Европы в Таллине, который запланирован на январь, передает РИА Новости.

«На тренировке у Никиты обострилась старая травма спины. Он почувствовал боль, сообщил об этом. Мы доложили федерации, спасибо, что она нас услышала. Надеемся, что выступим на чемпионате Европы», — сообщил тренер.

Ранее стало известно, что фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов не будут продолжать выступление на чемпионате России в Северной столице. Пара снялась с соревнований перед произвольным танцем. Фигуристы лидировали после ритм-танца, набрав 93,61 балла.

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фигурное катание кацалапов александр жулин
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