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«Газпром»: Европа отобрала более 41% топлива из подземных хранилищ

  /   Обновлено: 24 декабря 2021 14:29
Экономика
«Газпром»: Европа отобрала более 41% топлива из подземных хранилищ
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 24 декабря. Страны Европы отобрали рекордные объемы газа из подземных хранилищ в период с 21 по 22 декабря — более 41% от всего объема, сообщили в российской компании «Газпром».

Газовые котировки в этот период установили новый рекорд — более 2000 долларов за тысячу кубометров топлива. На пике в октябре цена достигала чуть более 1900 долларов. После резкого роста последовало падение до 1500 долларов за тысячу «кубов». Ситуация обострилась на фоне опасений европейцев по поводу холодной зимы и выросшего спроса сырья на азиатском рынке.

Вице-премьер России Александр Новак ранее заявил, что максимальные цены на газ могут сохраниться и в следующем году. Стоимость остается высокой из-за дисбаланса между спросом и предложением на рынке. Именно поэтому Москва всегда выступала за заключение долгосрочных контрактов, благодаря которым стоимость поставок будет лишь частично зависеть от спота.

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