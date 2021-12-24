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Минэнерго РФ: на развитие водородной энергетики потребуется 26 млрд долларов

Экономика
Минэнерго РФ: на развитие водородной энергетики потребуется 26 млрд долларов
Федеральное агентство новостей

Москва, 24 декабря. Россия будет ежегодно экспортировать до 3 млн тонн водорода к 2030 году и до 12 млн тонн — к 2050 году, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ Минэнерго РФ.

Ведомство подготовило программу развития низкоуглеродной водородной энергетики. Для реализации проекта потребуются инвестиции на уровне 26 млрд долларов, из которых 9 млрд пойдут на создание логистической инфраструктуры.

Потребление водорода в России к 2030 году, согласно прогнозу министерства, вырастет до 200 тысяч тонн и до 4 млн тонн к 2050 году, не считая производства для водородного транспорта и заправок. В целом рост потребления данного сырья приведет к увеличению доли возобновляемых источников энергии до 32% через 30 лет.

Российская компания «Новатэк» ранее объявила, что одной из первых сумела договориться о поставках водорода в Европу в промышленных масштабах. Экспортер планирует направить до 1,2 млн тонн.

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