МИД РФ изучает предложение Брюсселя о созыве Совета Россия — НАТО

Москва, 24 декабря. Россия получила от Североатлантического альянса предложение о проведении заседания Совета Россия — НАТО, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, представители внешнеполитического ведомства изучают инициативу Брюсселя с практической точки зрения.

«Мы получили такое предложение, я могу это подтвердить. Сейчас оно в практическом плане рассматривается, как это можно было бы сделать», — заявила Захарова в ходе брифинга.

Ранее генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг сообщил о планах организации уже в начале 2022 года провести заседание Совета Россия — НАТО. В Брюсселе считают, что переговоры помогут сторонам урегулировать возникшие в последнее время разногласия.