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Центробанк РФ обновил официальные курсы иностранных валют

  /   Обновлено: 24 декабря 2021 14:23
Экономика
Центробанк РФ обновил официальные курсы иностранных валют
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 24 декабря. Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 25-27 декабря. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.

Курс доллара опустился на 16,97 копейки и достиг 73,18 рубля за денежную единицу. Курс евро, в свою очередь, также снизился на 19,23 копейки — до 82,93 рубля.

На старте торговой сессии Московской биржи американская валюта продемонстрировала рост на 9,75 копейки — до 73,39 рубля за денежную единицу. Курс европейской валюты вырос на 10,75 копейки и составил 83,15 рубля.

Глава отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин ранее заявил, что доля американского доллара в резервах мировых центробанков снижается, однако скорого «обнуления» валюты ждать не следует. Таким образом, доллар продолжит доминировать, поскольку такой сценарий устраивает большинство игроков рынка.

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