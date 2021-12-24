Центробанк РФ обновил официальные курсы иностранных валют

Москва, 24 декабря. Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 25-27 декабря. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.

Курс доллара опустился на 16,97 копейки и достиг 73,18 рубля за денежную единицу. Курс евро, в свою очередь, также снизился на 19,23 копейки — до 82,93 рубля.

На старте торговой сессии Московской биржи американская валюта продемонстрировала рост на 9,75 копейки — до 73,39 рубля за денежную единицу. Курс европейской валюты вырос на 10,75 копейки и составил 83,15 рубля.

Глава отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин ранее заявил, что доля американского доллара в резервах мировых центробанков снижается, однако скорого «обнуления» валюты ждать не следует. Таким образом, доллар продолжит доминировать, поскольку такой сценарий устраивает большинство игроков рынка.