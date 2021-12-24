Песков: Россия вынуждена реагировать на военную активность Запада у своих границ

Москва, 24 декабря. Россия перемещает свои войска в рамках собственной территории на фоне недружественных действий НАТО, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, перемещение подразделений ВС РФ связано с военной активностью западных стран у российских границ. Он подчеркнул, что действия США и других стран НАТО вынуждают Москву принимать меры для обеспечения собственной безопасности.

«Действия по перемещению и передислокации своих ВС в рамках собственной территории на фоне весьма и весьма недружественных действий наших оппонентов по НАТО – США и различных европейских стран, которые проводят весьма недвусмысленные маневры, учения в непосредственной близости наших границ», — объяснил Песков.

Ранее в Кремле подчеркивали, что Россия ни на кого не собирается нападать. Там неоднократно говорили, что российские войска действуют только на своей территории.