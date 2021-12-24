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Иран начал выпуск фотоэлектрических элементов для солнечных панелей

Весь мир
Иран начал выпуск фотоэлектрических элементов для солнечных панелей
Prt Scr youtube.com  /  CEDRO UNDP

Тегеран, 24 декабря. Представитель иранской Организации по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности (SATBA) Джафар Мохаммаднежад Сигароди сообщил, что в стране запущена первая линия по производству фотоэлектрических преобразователей, что позволит Исламской Республике присоединиться к числу государств, самостоятельно выпускающих солнечные батареи. Ранее основным иранским поставщиком элементов для сборки гелиопанелей был Китай, чьи фирмы уже многие годы занимают лидирующие позиции в этой отрасли.

На церемонии открытия присутствовал министр энергетики Али Акбар Мехрабиян. Ранее, при инаугурации правительства Эбрахима Раиси, глава ведомства заявил о намерении создать сеть электростанций по выработке 10 ГВт энергии из возобновляемых источников. Поэтому производство необходимого для них оборудования силами национальных предприятий было названо одним из приоритетных направлений работы ведомства. Как тогда сказал чиновник, для реализации этих проектов планировалось привлечь инвесторов из частного сектора.

По словам Джафара Сигароди, после запуска фабрики по производству солнечных элементов на полную мощность, что ожидается сделать в течение ближайших двух лет, ежегодно здесь будет производиться количество батарей, способных вырабатывать около 1500 МВт электричества. Он подчеркнул, что развитие таких технологий станет важным шагом для постепенного перехода к использованию экологически чистой энергии. Всего же, по мнению Сигароди, Иран имеет достаточный потенциал для строительства сети солнечных электростанций суммарной мощностью в 60 ГВт и ветряных — в 40 ГВт.

На данный момент такие установки вырабатывают приблизительно 3,5% от всего объема энергии в стране. Большая же часть приходится на газовые и дизельные электростанции. Число солнечных станций постоянно повышается. Самые крупные комплексы фотоэлектрических батарей мощностью в 10 МВт каждый находятся в провинциях Исфахан и Фарс, при этом в ближайшем будущем планировалось создание не менее пяти таких же станций силами национальных предприятий.

Кроме того, Иран договорился о строительстве ряда комплексов на 5 ГВт при поддержке европейских стран, однако работы были отменены после выхода США из «ядерной сделки» в 2018 году. На данный момент помочь Тегерану согласились лишь Объединенные Арабские Эмираты, которые активно стремятся нормализовать с ним отношения: в соответствии с контрактом, подписанным в начале декабря, ОАЭ откроют в провинции Хузестан ряд газовых, ветряных и солнечных электростанций суммарной мощностью в 300 МВт.

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