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Huawei представила умные очки с функцией приема звонков

Технологии
Huawei представила умные очки с функцией приема звонков
flickr.com  /  @Open Grid Scheduler / Grid Engine Follow

Пекин, 24 декабря. Китайская компания Huawei презентовала новые умные очки. Они имеют множество функций, начиная от контроля за здоровьем и заканчивая прослушиванием музыки.

Очки работают под управлением HarmonyOS и выпущены в форм-факторе классических очков. В зависимости от погодных условий можно установить линзы с диоптриями или тонировкой, а также защитой от УФ-излучения.

В девайсе есть динамик и микрофон, поэтому можно прослушивать музыку, обращаться к голосовому помощнику и принимать звонки. Также в аксессуаре есть функция контроля за здоровьем. В частности, в них встроено приложение, которое будет контролировать осанку.

Осенью китайская компания запустила серийное производство собственного электрокара под названием Aotu. Когда машины от Huawei поступят в продажу, пока не сообщалось.

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