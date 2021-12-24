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Авиакомпании США отменяют сотни рождественских авиарейсов из-за штамма «Омикрон»

Весь мир
Авиакомпании США отменяют сотни рождественских авиарейсов из-за штамма «Омикрон»
Global Look Press  /  Bodo Marks / dpa

Вашингтон, 24 декабря. Более 200 рождественских авиарейсов были отменены в США из-за распространения нового штамма COVID-19.

Об этом заявили представители крупнейших в стране авиакомпаний United airlines, которая сообщила об отмене 120 внутренних рейсов, и Delta airlines, заявившая об отмене 90 рейсов.

«Общенациональный всплеск случаев заболевания «Омикроном» на этой неделе оказал непосредственное влияние на наши летные экипажи и людей, которые руководят функционированием нашей компании. В результате нам, к сожалению, пришлось отменить некоторые рейсы, и мы заранее уведомляем пострадавших клиентов о том, что они прибудут в аэропорт», — сообщили в United.

В сою очередь представители Delta airlines Delta сослались на возможную неблагоприятную погоду и влияние штамма «Омикрон» на отмену рейсов, заявив, что компания «исчерпала все варианты и ресурсы, включая перенаправление и замену самолетов и экипажей для выполнения регулярных рейсов».

Во вторник исполнительный директор Delta Эд Бастиан попросил главу Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сократить рекомендации по карантину для полностью вакцинированных лиц, сославшись на острую нехватку рабочей силы. Бастиан попросил вдвое сократить срок изоляции — до пяти дней с нынешних 10. Эта просьба была поддержана авиакомпаниями Airlines for America и JetBlue.

В США в течение недели фиксируется резкий скачок новых случаев заболевания COVID-19, несмотря на высокие показатели вакцинации. Согласно статистике, за в среднем за последние семь дней ежедневно регистрировалось более 160 тыс. новых случаев заражения с пиковыми значениями в 243 тысячи заражений в день.

Администрация Байдена опасается перегрузки национальной системы здравоохранения при сохранении нынешних цифр. В связи со сложной ситуацией администрация Белого дома приняла решение распространить среди американцев более 500 миллионов тестов, что по задумке должно снизить темпы распространения инфекции.

Вместе с тем ряд медицинских экспертов называют это решение Байдена «запоздалым и недостаточным» в свете сложной эпидемической ситуации.

«К сожалению, это запоздало и станет каплей в море по сравнению с цунами новых случаев COVID-19 на горизонте», — говорит Энн Римоин, профессор эпидемиологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Количество умерших от COVID-19 в США превысило 800 тысяч человек
Global Look Press / US Army / via Globallookpress.com

США остаются мировым лидером по заболеваемости и смертности от COVID-19. На прошлой неделе страна перешагнула очередную мрачную отметку: с начала пандемии в Соединенных Штатах от коронавируса скончалось 800 тысяч человек. На сегодняшний день этот показатель достиг 815 тысяч.

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