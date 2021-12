Авиакомпании США отменяют сотни рождественских авиарейсов из-за штамма «Омикрон»

Вашингтон, 24 декабря. Более 200 рождественских авиарейсов были отменены в США из-за распространения нового штамма COVID-19.

Об этом заявили представители крупнейших в стране авиакомпаний United airlines, которая сообщила об отмене 120 внутренних рейсов, и Delta airlines, заявившая об отмене 90 рейсов.

В сою очередь представители Delta airlines Delta сослались на возможную неблагоприятную погоду и влияние штамма «Омикрон» на отмену рейсов, заявив, что компания «исчерпала все варианты и ресурсы, включая перенаправление и замену самолетов и экипажей для выполнения регулярных рейсов».

United and Delta have cancelled flights this morning. Hank is Live at Airport https://t.co/vSk1VaL5DV

HAPPENING NOW— Hundreds of Christmas Eve flights have been canceled✈️????@ATLairport currently reporting 40 cancelled flights and 16 total delays. @Delta says #Omicron has taken a toll on staffing. @TSA also experiencing staffing issues @11AliveNews pic.twitter.com/Q7H59py5Xl