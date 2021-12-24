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Захарова: около 10 тысяч иностранных военных находятся на территории Украины

  /   Обновлено: 24 декабря 2021 14:02
Политика
Захарова: около 10 тысяч иностранных военных находятся на территории Украины
instagram.com  /  @mzakharovamid

Москва, 24 декабря. На Украине сегодня находятся около 10 тысяч западных военных инструкторов, в том числе четыре тысячи из США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, присутствие западных военных инструкторов никак не способствует стабилизации обстановки в Донбассе. Она назвала ложью любые заявления о том, что иностранные военнослужащие на Украине принимают участие в мероприятиях по обеспечению безопасности и обороны страны и якобы сдерживанию «российской агрессии».

«Чем больше становится инструкторов, тем больше становится военный бюджет Украины. Чем больше туда поставляет вооружений, тем чаще мы слышим взрывы не только на линии соприкосновения, — они происходят непосредственно в районе гражданской инфраструктуры», — говорит Захарова.

Ранее официальный представитель МИД РФ отметила, что Киев готовится к силовому решению конфликта на юго-востоке Украины. По ее словам, украинские власти не заинтересованы в мирном урегулировании ситуации.

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Все новости / Политика / Захарова: около 10 тысяч иностранных военных находятся на территории Украины
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