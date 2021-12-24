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Синицина и Кацалапов снялись с ЧР по фигурному катанию в Петербурге

  /   Обновлено: 24 декабря 2021 14:07
Спорт
Синицина и Кацалапов снялись с ЧР по фигурному катанию в Петербурге
TACC  /  Ковалев Петр

Санкт-Петербург, 24 декабря. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов не выступят с произвольным танцем на чемпионате России в Северной столице.

Пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщила, что чемпионы мира 2021 года Виктория Синицина и Никита Кацалапов приняли решение сняться с первенства страны. После ритм-танца они лидировали, набрав 93,61 балла. Решение о снятии с турнира было принято в связи с травмой Кацалапова, полученной на сегодняшней тренировке.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Петербурге с 23 по 25 декабря. Турнир является отборочным этапом к зимним Олимпийским играм в Пекине, которые состоятся в 2022 году.

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спорт чемпионат россии фигурное катание кацалапов синицина
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