Синицина и Кацалапов снялись с ЧР по фигурному катанию в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 декабря. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов не выступят с произвольным танцем на чемпионате России в Северной столице.

Пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщила, что чемпионы мира 2021 года Виктория Синицина и Никита Кацалапов приняли решение сняться с первенства страны. После ритм-танца они лидировали, набрав 93,61 балла. Решение о снятии с турнира было принято в связи с травмой Кацалапова, полученной на сегодняшней тренировке.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Петербурге с 23 по 25 декабря. Турнир является отборочным этапом к зимним Олимпийским играм в Пекине, которые состоятся в 2022 году.