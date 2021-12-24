Политологи Аркатов и Брутер назвали давление коллективного Запада главной причиной проблем Мали

Отсутствие давления со стороны коллективного Запада, который за достаточно длительное время не смог справиться с вопросами безопасности в Мали, ускорило бы развитие африканского государства. Такое мнение высказали политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер и общественный деятель, политаналитик Иван Аркатов в эксклюзивном интервью для Федерального агентства новостей.

Европейский союз не хочет принимать тот факт, что Мали и Россию связывают многолетние теплые отношения, подкрепленные комплексной поддержкой со стороны Москвы, считают эксперты. В то время, как в Бамако прибывают гуманитарные самолеты с продуктами питания и пряниками для малийских детей, коллективный Запад бездоказательно заявляет всему миру, что на территории республики осуществляют деятельность сотрудники «ЧВК Вагнера».

ФБА «Экономика сегодня» /

Владимир Брутер рассказал о последствиях многолетнего вмешательства иностранных держав во внутренние дела Мали и прокомментировал внешнюю политику Франции. По его словам, лучшее, что может сделать бывшая метрополия на начальном этапе, — признать суверенитет и независимость государств Черного континента.

«Отсутствие давления со стороны бывших метрополий дало бы хороший толчок для Мали. Однако Франции удобно удерживать ее в том же состоянии, в котором она была на момент получения независимости. Париж не пытается предложить Бамако действенного решения имеющихся проблем. Малийцам это надоело, и они попросили французов покинуть страну. Однако свобода от вмешательства коллективного Запада — это очень дорогое удовольствие. И просто так ее никому не предоставляют. Для Запада весь Сахель является чуть ли не линией фронта с Россией. Особенно учитывая настроение в регионе и то, какие следы бывшие метрополии за собой оставляют. Поэтому просто так они в покое их не оставят, разумеется. Мали бы, безусловно, пошло на пользу, если бы коллективный Запад, НАТО, ООН и прочие просто оставили ее в покое и признали суверенитет. Главное —помнить, что ей нужна не только военно-политическая альтернатива, но и экономическое сотрудничество», — считает политолог.

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Эксперт отметил, что Франция и коллективный Запад скрывают истинное предназначение «миротворческих» миссий и военных интервенций. Антитеррористические мероприятия иностранных держав так и не смогли стабилизировать обстановку в Мали, поскольку изначально были развернуты для других целей:

«Также важно отметить, что инструменты коллективного Запада, созданные, казалось бы, для помощи африканским странам, являются ничем иным, как способом отмыва денег. Коллективный Запад создал интересный финансовый цикл. Туда уходят сотни миллиардов. И неизвестно, на какие нужды. Помимо общей неэффективности, они еще и бьют по экономике Мали».

По мнению Брутера, Москва взяла верный курс развития сотрудничества с Бамако. Политолог уверен, что африканскому государству нужна комплексная поддержка, которая не должна ограничиваться модернизацией национальной армии и военно-технического парка:

«Гуманитарная помощь России важна для Мали и, что главное, эффективна. Нам нужно расширять сотрудничество. В первую очередь помочь Бамако развить собственное производство на территории страны. Это значительно ускорит темпы развития республики и стабилизирует ее экономику. Главное — своевременно выявлять уязвимости и слабые стороны, чтобы укреплять конкретно их».

Mali actu / Сейду Кулибали

Коллективный Запад годами препятствовал производственному развитию Мали, считает эксперт. Именно в этой отрасли Россия сможет продемонстрировать приверженность взаимовыгодному сотрудничеству и укрепить отношения с дружественной республикой, заявил Брутер:

«Африканским странам надо развивать внутренние производства, чтобы коллективный Запад потерял возможность выкачивать из них ресурсы. Черному континенту нужно откуда-то брать деньги, и в этом ему как раз бы пошло на пользу развитие перерабатывающей сферы. То же какао и кофе, доминирующее число сырья для которого производится далеко не в Африке, могло бы приносить странам континента огромный доход. Мали нуждается в устойчивом положении на рынке».

Политолог Иван Аркатов согласился с Брутером. Также эксперт добавил, что часть проблем бывшей метрополии непосредственно связана с неудачами президента Пятой республики Эммануэля Макрона:

«Действия Франции сейчас больше похожи на истеричные выходки обиженной, отвергнутой женщины, чем на политический курс сверхдержавы. Все последние действия бывшей метрополии об этом говорят. На мой взгляд, Макрон не может настроить ни внутреннюю политику, ни внешнюю и совершает одну ошибку за другой, как ребенок. Иногда лучше промолчать или действовать на опережение. Он не может ничем управлять. Единственное, что они смогли сделать, — использовать «превентивные» меры и ввести антироссийские санкции. Это все, на что они оказались способны, а что дальше делать — не придумали».

Global Look Press / © Panoramic / ZUMAPRESS.com

В преддверии Нового года более 1000 малийских детей получили от Москвы сладкие подарки. Добрый жест послужил подтверждением намерения России укрепить отношения с дружественным африканским государством. Помимо прочего, наша страна передала местным властям военную технику. Так, в конце ноября вооруженные силы (FAMА) получили четыре военно-транспортных вертолета Ми-171, что позволит войскам республики самостоятельно решить проблемы национальной безопасности и противостоять террористам.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил участникам 76-й Генеральной ассамблеи ООН, что суверенитет Мали является неприкосновенным и местные власти имеют право самостоятельно выбирать себе союзников:

«Мы вносим вклад по линии государства в обеспечение обороноспособности Мали, ее боеготовности для искоренения террористических и прочих угроз. Мы поставляем военно-техническую продукцию в качестве нашей помощи. Ну и в рамках Совета Безопасности, конечно, участвуем в выработке оптимальных подходов к продолжению миротворческих усилий».

Пресс-служба МИД РФ /

Также о праве на невмешательство иностранных акторов во внутренние дела государства и независимое выстраивание политического курса указывал глава МИД Мали Абдулай Диоп.