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Дочь Тутберидзе и сын Смолкина ответили хейтерам после успешного проката на ЧР

Спорт
Дочь Тутберидзе и сын Смолкина ответили хейтерам после успешного проката на ЧР
TACC  /  Ковалев Петр

Москва, 24 декабря. Фигурист Глеб Смолкин, выступающий с Дианой Дэвис, объяснил молчание коллеги в микст-зоне и на пресс-конференции чемпионата России в Петербурге. Спортсмены заняли третье место на первенстве.

Смолкину и Дэвис приходится нередко слышать негативные комментарии в свой адрес. Это связано с тем, что мать Дианы — именитый тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе, а отец Глеба — известный артист Борис Смолкин. На чемпионате России не обошлось без едких комментариев, ведь в этот раз пара заняла третье место.

Девушке неоднократно задавали вопросы. Но слово каждый раз брал ее партнер. Смолкин заявил, что Дэвис хранит молчание, поскольку отдыхает. Молодой человек также ответил хейтерам, которые постоянно критикуют их пару, пишет «СтарХит».

«Мы не читаем, что о нас пишут. Нет времени. Пишут, что мы блатные? Да, мы блатные. У нас известные родители, мы блатные», — добавил Смолкин.

Ранее Этери Тутберидзе в эфире программы «Пусть говорят» со слезами на глазах рассказала о недуге девушки. В детстве фигуристке диагностировали нейросенсорную тугоухость.

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Все новости / Спорт / Дочь Тутберидзе и сын Смолкина ответили хейтерам после успешного проката на ЧР
дэвис смолкин тутберидзе
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