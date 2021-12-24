Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» научился распознавать треки в фильмах и сериалах

Москва, 24 декабря. Зрители стриминг-сервиса «Кинопоиск» смогут узнать, что за композиция звучит в фильме или сериале. Платформа научилась распознавать музыку в каталоге.

Обновление появилось на «Кинопоиске» 23 декабря. Технология позволяет узнать треки, которые звучат фоном, а также выяснить название инструментальных саундтреков. Об этом сообщил руководитель службы развития технологий в медиасервисах «Яндекса» Анатолий Старостин.

«Она поможет пользователям легко находить заинтересовавшие их песни, а полученные благодаря ей знания позволят нам лучше понимать предпочтения пользователей и использовать их для улучшения персональных рекомендаций», — заявил Старостин.

Обновление доступно в приложениях для Smart TV, а также на Android и в мобильных приложениях. Кроме того, технология скоро появится в веб-версии и на Apple TV, передает Cnews.

«Кинопоиск» также представил топ-10 популярных фильмов стриминг-сервиса. Список возглавила «Лига справедливости» Зака Снайдера.