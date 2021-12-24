Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 декабря 14:27
14:24
Экономика
Минэнерго РФ: на развитие водородной энергетики потребуется 26 млрд долларов
14:23
Общество
Глава ФБР Мира Тэрада сравнила свое заключение в США с историей Олега Никитина
14:23
Армия
МИД РФ изучает предложение Брюсселя о созыве Совета Россия — НАТО
14:23
Экономика
Центробанк РФ обновил официальные курсы иностранных валют
14:20
Весь мир
Авиакомпании США отменяют сотни рождественских авиарейсов из-за штамма «Омикрон»
14:19
Армия
Песков: Россия вынуждена реагировать на военную активность Запада у своих границ
14:18
Весь мир
Иран начал выпуск фотоэлектрических элементов для солнечных панелей
14:18
Происшествия
Выбросившую двоих детей на мороз под Саратовом мать отправили под арест
14:12
Технологии
Huawei представила умные очки с функцией приема звонков
14:11
Общество
Сотни петербуржцев вторые сутки замерзают из-за прорыва трубы на Ленинском проспекте
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» научился распознавать треки в фильмах и сериалах

  /   Обновлено: 24 декабря 2021 13:50
Общество
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» научился распознавать треки в фильмах и сериалах
kinopoisk.ru  /  Кинопоиск

Москва, 24 декабря. Зрители стриминг-сервиса «Кинопоиск» смогут узнать, что за композиция звучит в фильме или сериале. Платформа научилась распознавать музыку в каталоге.

Обновление появилось на «Кинопоиске» 23 декабря. Технология позволяет узнать треки, которые звучат фоном, а также выяснить название инструментальных саундтреков. Об этом сообщил руководитель службы развития технологий в медиасервисах «Яндекса» Анатолий Старостин.

«Она поможет пользователям легко находить заинтересовавшие их песни, а полученные благодаря ей знания позволят нам лучше понимать предпочтения пользователей и использовать их для улучшения персональных рекомендаций», — заявил Старостин.

Обновление доступно в приложениях для Smart TV, а также на Android и в мобильных приложениях. Кроме того, технология скоро появится в веб-версии и на Apple TV, передает Cnews.

«Кинопоиск» также представил топ-10 популярных фильмов стриминг-сервиса. Список возглавила «Лига справедливости» Зака Снайдера.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» научился распознавать треки в фильмах и сериалах
музыка кинопоиск стриминг-сервис
Комментировать