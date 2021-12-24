Зрители остались недовольны вторым сезоном сериала «Ведьмак»

Лос-Анджелес, 24 декабря. Продолжение сериала «Ведьмак» было прохладно встречено зрителями и поклонниками цикла книг о Геральте. Рейтинг фэнтези обрушился после выхода новых эпизодов.

Долгожданный новый сезон сериала «Ведьмак» появился на Netflix 17 декабря. Критики высоко оценили продолжение и не раз отметили, что проекту удалось проделать работу над ошибками, однако простые зрители не согласны с этой точкой зрения. Рейтинг сериала на Rotten Tomatoes упал с 80% до 63%, несмотря на сертификат свежести.

Зрители сошлись во мнении, что сериал окончательно отошел от канона книг Анджея Сапковского. Кроме того, интернет-пользователи назвали сценарий абсурдным и посоветовали его авторам следовать за историями из литературного источника. Недовольство у зрителей также вызвали актерская игра и несоответствие ожиданиям фанатов.

Несмотря на прохладный прием сериала, Netflix уже готовит премьеру приквела под названием «Ведьмак: Происхождение». Первый трейлер появился в Сети.