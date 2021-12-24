Звезда «Домашнего ареста» Павел Деревянко остался без работы в Театре имени Моссовета

Москва, 24 декабря. Актер павел Деревянко признался, что поклонники в ближайшее время не смогут увидеть его на сцене театра Моссовета. Постановку спектакля «Великолепный рогоносец» с участием звезды сняли с репертуара.

Павел Деревянко уже 15 лет служит в театре Моссовета, однако этой зимой он остался без работы. Так, артист больше не станет играть в постановке «Великолепный рогоносец», которая больше не входит в репертуар. По словам Деревянко, роль ревнивца Бруно тяжело давалась ему на сцене.

«Я просто устал от этой роли. «Рогоносец» — невероятно энергозатратный спектакль, поэтому больше мы играть его не будем», — заявил артист в беседе с изданием «СтарХит».

Помимо «Рогоносца», Деревянко также заявлен в спектаклях «Дядя Ваня» и «Три сестры», однако эти постановки находятся на паузе. Несмотря на безработицу, артист заверил, что это временно, и он не планирует увольняться из театра.

Осенью театр Моссовета уже лишился одного из актеров. Так, Александр Домогаров решил взять паузу в карьере на сцене и написал заявление об увольнении вслед за Виктором Сухоруковым.