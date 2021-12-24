МИД КНР: Пекин высоко ценит слова Путина о сотрудничестве двух стран

Пекин, 24 декабря. Пекин высоко ценит теплые слова главы российского государства Владимира Путина об отношениях КНР и России. Соответствующее заявление сделал официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь.

По словам Лицзяня, китайская сторона намерена расширять сотрудничество между двумя государствами. Официальный представитель ведомства заявил, что также КНР хочет содействовать развитию Пекина и Москвы. Об этом он рассказал на брифинге в пятницу.

«Мы обратили внимание на положительные высказывания президента России Владимира Путина о его личной дружбе с председателем КНР Си Цзиньпином и о двусторонних российско-китайских отношениях. Китай высоко это ценит», — подчеркнул китайский дипломат.

Ранее сообщалось, что китайские средства массовой информации высказали свое мнение о пресс-конференции российского президента Владимира Путина. Она состоялась 23 декабря.