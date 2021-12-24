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Совет Федерации одобрил закон о внесудебной блокировке сайтов за оправдание терроризма

Общество
Совет Федерации одобрил закон о внесудебной блокировке сайтов за оправдание терроризма
Пресс-служба Совета Федерации

Москва, 24 декабря. Совфед России на пленарном заседании одобрил закон, который предусматривает внесудебную блокировку сайтов, оправдывающих терроризм и распространяющих недостоверные сведения о терактах.

Под ограничения также попадут ресурсы, торгующие поддельными документами, в том числе сертификатами о вакцинации от коронавирусной инфекции и результатами ПЦР-тестов. Данный закон переводит единую биометрическую систему в статус государственной информационной системы.

Генпрокурор и его заместители теперь наделяются полномочием обращаться в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по ограничению подобных ресурсов, отметила первый зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова. Изменения вносятся в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

СФ ранее одобрил законопроект об отмене обязательного техосмотра для личного транспорта и мотоциклов в России. Кроме того, Совет Федерации поддержал закон о введении паспортов болельщика (Fan ID) на спортивных мероприятиях в РФ со следующего года.

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совфед блокировка сайтов оправдание терроризма
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