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Сатановский предрек Европе полное вымирание из-за ошибки с таянием ледников

Экономика
Сатановский предрек Европе полное вымирание из-за ошибки с таянием ледников
ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 24 декабря. Весь коллективный запад допускает фатальную ошибку, упрямо настаивая на переходе к зеленой энергетике ради спасения планеты от глобального потепления.

Тем временем вся это климатическая вакханалия не имеет никакого смысла. И доказали это исследования процессов таяния ледника Туэйтса в западной Антарктиде. Специалисты давно пришли к выводу, что один из крупнейших ледников стремительно «теряет в весе» из-за повышения температуры снизу, то есть земной коры. Загрязнение окружающей среды, в первую очередь выбросами СО2, в итоге, не имеют никакого отношения к постепенному повышению температуры на всей планете и связанной с этим климатической угрозе. Американцы же раздувают настоящую войну с традиционными энергоресурсами, все больше втягивая в эту авантюру Европу. Отказ от угля и газа ударит первым именно Старый Свет, который просто вымрет в один прекрасный момент из-за упрямого зацикливания на глупой ошибке с таянием ледников.

Сатановский предрек Европе полное вымирание из-за ошибки с таянием ледников
pixabay.com / PD

Фатальные последствия климатических метаний европейцев в эфире своей авторской программы на YouTube-канале «Соловьев LIVE» предсказал политолог Евгений Сатановский, иронично подчеркнув, что из-за своей борьбы «не в том направлении» весь Евросоюз рискует повторить судьбу мамонтов.

«Вокруг климатических изменений развели совсем уж дикую вакханалию. Конечно, ледник Туэйтса сейчас накроется медным тазом в Антарктиде и в ближайшие лет пять может шибануть уровень мирового океана. Впрочем, это случалось миллионы лет подряд. Самое смешное, что ледник этот квакнется отнюдь не из-за выбросов СО2, а из-за нагревания земной коры. А как это остановить? В ООН кричат — мы должны остановить потепление во избежание катастрофы. Ребята, вы идиоты? Температура уже не раз поднималась и на 10 и на 15 градусов. В той же Антарктиде леса росли. Есть мнение, что из-за последнего скачка в Европу снова придет малое оледенение, как это уже было в Средние Века. А Европа тем временем лишает себя последнего шанса спастись, переходя на ветряки и солнечные батареи, которые просто не работают. В итоге вымрут ведь тотально как мамонты из-за банальной ошибки с таянием ледников», — предупредил самых ярых европейских борцов за климат Сатановский.

Эксперт напомнил, что все адепты «новой климатической веры» до сих пор даже не смогли на технологическом уровне доказать необходимость отказа от углеводородной и атомной энергетики. Они упорствуют в своей глупой «зеленой вере», обрекая свою же родину на гибель. США в этом случае рискуют меньше, потому так задорно и настойчиво толкают в пропасть Старый Свет, почему-то напрочь забывший свою историю. А ведь последнее так называемое малое оледенение из-за смещения течений в мировом океане закончилось не так уж и давно — в конце XVIII века.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман объяснил, какая тактика НАТО приведет к гибели украинской армии в Донбассе.

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Все новости / Экономика / Сатановский предрек Европе полное вымирание из-за ошибки с таянием ледников
сша евросоюз атомная энергетика ледники углеводороды
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