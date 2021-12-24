«Сбер»: сфера финансов обогнала IT-сектор по темпам роста зарплат

Москва, 24 декабря. Эксперты Сбербанка перечислили сферы с наибольшими темпами роста зарплат. Согласно оценке специалистов, лидером стала финансовая и страховая отрасль. Об этом пишет РБК в своем материале.

Работники сферы финансов и страхования в среднем стали получать на 17,7% больше, чем годом ранее. IT-специалисты увеличили свой заработок на 16,7%. Авторы отчета также отмечают зависимость рынка от трудовых ресурсов. Об этом сказала эксперт Елена Артемьева.

«По итогам 2021 года можно смело заявлять, что рынок труда, который еще в 2019 году был работодательским, теперь принадлежит соискателям — именно они теперь диктуют основные тренды развития кадровой индустрии», — заявила она.

Президент России Владимир Путин ранее отметил рост зарплат российских граждан в реальном выражении. Он также заявил, что это соотносится с приоритетной целью государства по борьбе с бедностью. Об уровне инфляции в стране читателям ранее рассказало издание INFOX.