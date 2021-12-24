Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 декабря 14:27
14:24
Экономика
Минэнерго РФ: на развитие водородной энергетики потребуется 26 млрд долларов
14:23
Общество
Глава ФБР Мира Тэрада сравнила свое заключение в США с историей Олега Никитина
14:23
Армия
МИД РФ изучает предложение Брюсселя о созыве Совета Россия — НАТО
14:23
Экономика
Центробанк РФ обновил официальные курсы иностранных валют
14:20
Весь мир
Авиакомпании США отменяют сотни рождественских авиарейсов из-за штамма «Омикрон»
14:19
Армия
Песков: Россия вынуждена реагировать на военную активность Запада у своих границ
14:18
Весь мир
Иран начал выпуск фотоэлектрических элементов для солнечных панелей
14:18
Происшествия
Выбросившую двоих детей на мороз под Саратовом мать отправили под арест
14:12
Технологии
Huawei представила умные очки с функцией приема звонков
14:11
Общество
Сотни петербуржцев вторые сутки замерзают из-за прорыва трубы на Ленинском проспекте
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«Сбер»: сфера финансов обогнала IT-сектор по темпам роста зарплат

  /   Обновлено: 24 декабря 2021 13:35
Экономика
«Сбер»: сфера финансов обогнала IT-сектор по темпам роста зарплат
pixabay.com  /  Goumbik

Москва, 24 декабря. Эксперты Сбербанка перечислили сферы с наибольшими темпами роста зарплат. Согласно оценке специалистов, лидером стала финансовая и страховая отрасль. Об этом пишет РБК в своем материале.

Работники сферы финансов и страхования в среднем стали получать на 17,7% больше, чем годом ранее. IT-специалисты увеличили свой заработок на 16,7%. Авторы отчета также отмечают зависимость рынка от трудовых ресурсов. Об этом сказала эксперт Елена Артемьева.

«По итогам 2021 года можно смело заявлять, что рынок труда, который еще в 2019 году был работодательским, теперь принадлежит соискателям — именно они теперь диктуют основные тренды развития кадровой индустрии», — заявила она.

Президент России Владимир Путин ранее отметил рост зарплат российских граждан в реальном выражении. Он также заявил, что это соотносится с приоритетной целью государства по борьбе с бедностью. Об уровне инфляции в стране читателям ранее рассказало издание INFOX.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / «Сбер»: сфера финансов обогнала IT-сектор по темпам роста зарплат
сбер рынок труда рост зарплат финансы и страхование финансовая сфера
Комментировать