Зоологи спасли двоих детенышей белых медведей на Ямале

Салехард, 24 декабря. Рабочая группа зоологов спасла двух детенышей белых медведей, обнаруженных в вахтовом поселке Харасавэй на Ямале, сообщила глава Росприроднадзора России Светлана Радионова.

«Было принято решение транспортировать детенышей на удаленное расстояние с соблюдением мер безопасности», — отметила она.

Инцидент произошел на территории газоконденсатного месторождения. Малышей в поселке встретили уличные собаки, которые отогнали маленьких хищников от жилых построек с местными работниками. Теперь для детенышей будет организован спецприкорм.

Ранее во Владикавказе сотрудники полиции спасли потерявшего мать медвежонка. Найденное на трассе животное с травмами головы и лап было доставлено в ветеринарную клинику.