Песков: дата проведения переговоров России и США по гарантиям безопасности не определена

Москва, 24 декабря. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что точная дата проведения переговоров России и США по гарантиям безопасности еще не согласована.

Белый дом не подтвердил готовность начать переговоры с российской стороной в начале января. В интервью журналистам американского издания Bloomberg Песков отметил, что точной даты действительно еще нет.

«Да, точных дат пока нет», — заявил он.

В Вашингтоне также не стали говорить, кто именно будет представлять США на переговорах с Россией. При этом Песков заявил, что от имени России будет выступать замглавы МИД Сергей Рябков. О также добавил, что страны НАТО, склонные учитывать озабоченности РФ, смогут внести позитивный вклад в обсуждение гарантий безопасности.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин готов в кратчайшие сроки организовать переговоры с США на эту тему. Подвижки в данном вопросе зависят от западных партнеров.