Путин по телефону поздравил президента Израиля Герцога с наступающим Новым годом

Москва, 24 декабря. Российский лидер Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, передает пресс-служба Кремля.

В ходе общения лидеры обсудили ряд актуальных вопросов сотрудничества России и Израиля, особенно в гуманитарной сфере.

«Путин и президент Израиля обменялись новогодними поздравлениями», — говорится в сообщении Кремля.

Ранее Путин во время ежегодной пресс-конференции заявил, что испытывает недостаток личного общения из-за пандемии коронавируса. Глава государства признался, что досуга у него практически не бывает, но он успевает заниматься спортом.