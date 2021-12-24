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Путин по телефону поздравил президента Израиля Герцога с наступающим Новым годом

Политика
Путин по телефону поздравил президента Израиля Герцога с наступающим Новым годом
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 24 декабря. Российский лидер Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, передает пресс-служба Кремля.

В ходе общения лидеры обсудили ряд актуальных вопросов сотрудничества России и Израиля, особенно в гуманитарной сфере.

«Путин и президент Израиля обменялись новогодними поздравлениями», — говорится в сообщении Кремля.

Ранее Путин во время ежегодной пресс-конференции заявил, что испытывает недостаток личного общения из-за пандемии коронавируса. Глава государства признался, что досуга у него практически не бывает, но он успевает заниматься спортом.

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Все новости / Политика / Путин по телефону поздравил президента Израиля Герцога с наступающим Новым годом
путин кремль израиль
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