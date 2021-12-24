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Совфед одобрил закон о штрафах за сбор денег при помощи ложных ящиков для пожертвований

Общество
Совфед одобрил закон о штрафах за сбор денег при помощи ложных ящиков для пожертвований
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 24 декабря. Члены Совета Федерации РФ одобрили закон, подразумевающий введение штрафов за хищение, совершенное при помощи ложных ящиков для пожертвований. Решение было принято в ходе пленарного заседания, прошедшего в пятницу, 24 декабря.

Необходимые поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно тексту закона, ответственность вводится за мелкое хищение, совершенное с использованием ящика для сбора пожертвований лицом, не имеющим права на осуществление благотворительной деятельности. Также ответственность вводится за установку ящика таким лицом. Сумма штрафа составит от пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее 3000 рублей. Первый заместитель председателя комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова подчеркнула, что порядок использования ящиков для пожертвований установлен в законе о благотворительной деятельности.

«В нем достаточно подробно этот порядок урегулирован. Теперь предлагается установить ответственность за его нарушение. Закон вступает в силу через 60 дней после его опубликования», — отметила она.

Совет Федерации также одобрил законопроект об отмене обязательного техосмотра в России для некоторых видов транспорта. От процедуры освобождены водители легковых автомобилей, а также мотоциклисты, использующие транспорт исключительно для личных нужд.

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