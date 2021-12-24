Польский вице-премьер Качиньский допустил строительство забора на границе с Украиной

Варшава, 24 декабря. Варшава может построить защитное сооружение на польско-украинской границе. Об этом в интервью изданию Gazeta Polska Codziennie заявил вице-премьер Польши по вопросам безопасности Ярослав Качиньский.

По его словам, такой вариант рассматривается властями из-за продолжающегося миграционного кризиса на границе с Белоруссией. Польша должна быть готова к годам напряжения и агрессии, отметил Качиньский.

«Не исключаю того, что уже строящееся заграждение на границе с Белоруссией может быть усилено, продолжено на границу с Украиной», — сказал он.

Ранее стало известно, что группа беженцев предприняла попытку перебраться из Белоруссии в Польшу на пароме. Мигранты пересекли реку Свислочь, говорится в сообщении белорусских пограничников.