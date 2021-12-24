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Песков: РФ пока не видела ответной реакции НАТО по предложениям о гарантиях безопасности

Политика
Песков: РФ пока не видела ответной реакции НАТО по предложениям о гарантиях безопасности
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 24 декабря. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не получила ответ от Североатлантического альянса на предложения по гарантиям безопасности.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Москва уже в январе следующего года рассчитывает получит от США и их союзников по НАТО конкретные ответы на российские предложения по безопасности. Он отметил, что необходимость обсуждения подобных соглашений вызвана «недружественными действиями» Запада в отношении России.

«Фидбэка нет, пока об этом рано говорить», — сообщил Песков.

Ранее американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что США не пойдут на компромисс с РФ по гарантиям безопасности в вопросе их отношений с НАТО. Он объяснил, что Вашингтон не может сразу подписать российские проекты документов.

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