Шишкарев переизбран на пост главы Федерации гандбола России

Москва, 24 декабря. Сергей Шишкарев был единогласно переизбран президентом Федерации гандбола России (ФГР), которую он возглавляет с 2015 года.

Члены ФГР в ходе отчетно-выборной конференции 24 декабря переизбрали Сергея Шишкарева на пост главы организации. Это решение было принято представителями организации единогласно. Более того, на пост председателя попечительского совета ФГР был переизбран Дмитрий Рогозин.

Шишкарев возглавляет организацию с апреля 2015 года. Он во второй раз был переизбран на новый срок. Следующие выборы главы ФГР должны состояться после летних Олимпийских игр в Париже.

Ранее футбольный клуб ЦСКА был оштрафован за нарушение правил обеспечения безопасности на стадионе во время игры РПЛ с «Зенитом». Соответствующее решение вынес Савеловский суд Москвы.