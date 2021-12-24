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Кремль ответил на шутку журналистки о встрече с Путиным с просроченным ПЦР-тестом

  /   Обновлено: 24 декабря 2021 13:20
Общество
Кремль ответил на шутку журналистки о встрече с Путиным с просроченным ПЦР-тестом
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 24 декабря. Корреспондент телеканала «Область 45» Анна Шишминцева заявила, что ее рассказ о посещении большой пресс-конференции президента России Владимира Путина во время болезни был шуткой. Представители Кремля назвали неуместными слова журналистки.

Анна Шишминцева из Кургана поделилась подробностями пресс-конференции с президентом. Сотрудница СМИ заявила в Instagram, что ее пропустили с просроченным ПЦР-тестом. Она также сообщила, что в тот день у нее была температура, но вскоре призналась, что пошутила.

В Кремле не оценили юмор журналистки. Высказывания Шишминцевой назвали проявлением эмоциональной несдержанности, которая не имеет отношения к реальности. Кроме того, пресс-секретарь Дмитрий Песков усомнился, что Шишминцева могла пройти на мероприятие с температурой из-за жесткой проверки.

Большая пресс-конференция с Путиным прошла 23 декабря. ФАН вел текстовую трансляцию мероприятия.

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путин коронавирус шишминцева
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