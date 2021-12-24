Песков ответил на вопрос о впечатлениях Путина от прошедшей пресс-конференции

Москва, 24 декабря. Президент России Владимир Путин видит в ежегодных пресс-конференциях возможность донести свою позицию по ряду ключевых вопросов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, российский лидер положительно оценивает состоявшийся диалог с представителями информационных агенств.

«В целом президент весьма удовлетворен общением, которое вчера состоялось. Оно было действительно достаточно содержательным с точки зрения тех тем, которые были затронуты», — сказал он.

Стоит отметить, что прошедшая накануне ежегодная пресс-конференция Путина длилась без малого четыре часа. Президент успел дать развернутый ответ на 55 вопросов от СМИ.