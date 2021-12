Компания Endo заплатит компенсацию в 63 млн долларов за опиоидную эпидемию в США

Остин, 24 декабря. Фармацевтическая компания Endo согласилась выплатить 63 миллиона долларов в рамках урегулирования дела о причастности производителя к опиоидной эпидемии в США. Об этом сообщил генеральный прокурор штата Техас.

Сделка, объявленная генеральным прокурором Техаса Кеном Пакстоном, стала последней в серии соглашений, которые компания Endo заключила в последние месяцы для разрешения аналогичных дел, которые рассматривались в ряде других штатов. Ранее компания согласилась урегулировать судебные иски штатов или округов в Алабаме, Луизиане, Нью-Йорке, Огайо, Оклахоме и Теннесси на сумму более 136 миллионов долларов.

