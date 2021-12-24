Компания Endo заплатит компенсацию в 63 млн долларов за опиоидную эпидемию в США

Остин, 24 декабря. Фармацевтическая компания Endo согласилась выплатить 63 миллиона долларов в рамках урегулирования дела о причастности производителя к опиоидной эпидемии в США. Об этом сообщил генеральный прокурор штата Техас.

Сделка, объявленная генеральным прокурором Техаса Кеном Пакстоном, стала последней в серии соглашений, которые компания Endo заключила в последние месяцы для разрешения аналогичных дел, которые рассматривались в ряде других штатов. Ранее компания согласилась урегулировать судебные иски штатов или округов в Алабаме, Луизиане, Нью-Йорке, Огайо, Оклахоме и Теннесси на сумму более 136 миллионов долларов.

#Endo agrees to pay $63 million to resolve claims by the state of Texas & local govts that the drugmaker helped fuel the U.S. opioid epidemic.https://t.co/w21nxiPFdz — Business Today (@business_today) December 24, 2021

Против компании, штаб-квартира которой располагается в Дублине, было подано более 3400 судебных исков, в которых производитель обвинялся в применении нечистоплотных маркетинговых практик при продаже обезболивающих препаратов, что способствовало возникновению в США опиоидного кризиса.

«Это урегулирование является шагом в правильном направлении, и мы будем продолжать бороться за то, чтобы исцелить наше государство от этого разрушительного кризиса», — говорится в заявлении генерального прокурора Техаса.

Несмотря на выплату крупного штрафа, фармацевтическая компания не признала свою вину. Представители компании заявили, что целью Endo остается достижение глобального урегулирования проблемы опиоидов, однако руководство фирмы также изучает «стратегические альтернативы».

В рамках кампании по преодолению опиоидного кризиса, в США были поданы иски против нескольких крупных производителей опиоидных болеутоляющих средств и дистрибьюторов лекарств. Они обвиняются в агрессивном продвижении вызывающих привыкание лекарств, что в итоге привело к сотням тысяч смертей в Соединенных Штатах.

Федеральное агентство новостей

Дистрибьюторы лекарств McKesson Corp, AmerisourceBergen Corp и Cardinal Health Inc, а также производитель лекарств Johnson & Johnson настаивают на завершении процесса урегулирования судебных дел и выплате 26 миллиардов долларов, которые будут направлены на борьбу с наркоманией и реабилитацию людей, имеющих наркотическую зависимость.

В ноябре суд Калифорнии признал Endo и трех других производителей лекарств невиновными в провоцировании эпидемии передозировок опиоидами, заявив, что прокуратура не смогла доказать вину фармацевтов.

Global Look Press / Erik Mcgregor / ZUMAPRESS.com

Оправдательные решения судов, благодаря которым владельцы крупных фармацевтических компаний, действия которых привели к тяжким последствиям, остались безнаказанными, вызвали резкую критику со стороны представителей общественности. Они утверждают, что владельцам компаний, которым никогда не предъявлялись обвинения в уголовных преступлениях, преступления сходят с рук, и что политики и суды делают недостаточно для прекращения эпидемии опиоидов.