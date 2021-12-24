Путин 24 декабря расскажет об основных приоритетах правительства на 2022 год

Москва, 24 декабря. Президент России Владимир Путин проведет онлайн-встречу с российским кабинетом министров, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, встреча состоится 24 декабря. В ходе общения с кабмином президент поздравит членов правительства с наступающим Новым годом. Кроме того, глава государства кратко очертит основные приоритеты, которые он считает актуальными на предстоящий год, сообщил Песков.

«Кабинет очень и очень напряженно работал, год был чрезвычайно тяжелым. Собственно, президент вчера уже дал оценку, поэтому это поздравления и основные ориентиры на следующий год», — пояснил он представителям СМИ.

Ранее Путин во время большой пресс-конференции заявил, что у него нет и никогда не было любимчиков среди сотрудников администрации и правительства. Глава РФ отметил, что важнее оценивать работу всего коллектива в целом, а не отдельных людей.