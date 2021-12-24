Ученые из Японии разработали телевизор с функцией передачи вкуса еды

Токио, 24 декабря. Сотрудники японского университета Мэйдзи создали дисплей TTTV, способный синтезировать вкусы еды. Профессор Хомей Миясита убежден, что новинка станет ступенью к мультисенсорному опыту кинопросмотра.

Устройство под названием Taste the TV (TTTV) оснащено сенсорным экраном, который нужно облизывать, чтобы ощутить вкус еды, которую показывают на экране. Для этого ученый Хомей Миясита разработал карусель, заправленную 10 ароматизаторами: они распыляются в необходимых пропорциях для создания определенного вкуса, передает Reuters.

«Цель состоит в том, чтобы дать людям возможность испытать что-то вроде еды в ресторане на другом конце света, даже оставаясь дома», — отметил Миясита.

Разработка проекта заняла примерно год. По оценкам Мияситы, телевизор стоит около 875 долларов, сообщает телеканал «360».

Компания LG представила этим летом телевизоры, оснащенные рулонной матрицей. Новинка с поддержкой просмотра видео в формате 4K обойдется покупателям в сумму около 100 тысяч долларов.