Комик Азамат Мусагалиев признался, что в его семье не смеялись при просмотре КВН

Москва, 24 декабря. Комик Азамат Мусагалиев признался, что его семья не всегда понимала юмор КВН. По его словам, просмотр развлекательной передачи был традицией в семье.

При этом отец комика иногда смеялся над шутками, но матери необходимо было объяснить юмор. Однако родители вместе с сыном продолжали смотреть юмористическую программу.

«Сам смотрел КВН, потому что ничего другое не включат, да и интересно было, развлекательная же передача была, яркая. А маме нравилось, как они поют. Говорила: «Какие молодцы, хором все делают, классно!» — отметил комик в YouTube-шоу «Мне смешно».

апитан команды КВН «Сборная Камызякского края» признался, что его достаточно сложно рассмешить. Чаще всего он улыбается из-за выходок своего младшего ребенка.

«Мне очень редко бывает сильно смешно, чтоб ухахатывался до слез. Но недавно жена прислала видео с дочерью — вот она меня и веселит. Дочь, оказывается, думала, что песни второй раз не поют», — честно заявил юморист.

Азамат Мусагалиев тонко пошутил в день 60-летия КВН. Он не стал публично поздравлять шоу с круглой датой, но при этом оставил теплое сообщение о Дне рентгенолога, который отмечается в один день с праздником КВН.