Читатели Le Figaro поддержали консервативную позицию Путина по трансгендерам

Париж, 24 декабря. Заявление президента России Владимира Путина о трансгендерах вызвало широкий резонанс в западных либеральных СМИ. Однако читатели французского Le Figaro прониклись истинным смыслом этих слов и даже встали на сторону российского лидера.

Глава РФ не стал скрывать своих консервативных взглядов на тему смены пола и трансгендерного перехода у некоторых представителей ЛГБТ-сообщества. Слова Путина о «мракобесии» ожидаемо спровоцировали шквал критики в западных СМИ, однако вызвали совершенно неожиданную реакцию у простых европейцев. Многие журналисты попросту не поняли, о чем на самом деле говорил президент России, уверены французы.

«У меня традиционный подход: женщина — это женщина, мужчина — это мужчина. Я надеюсь, что у нашего общества есть внутренняя моральная защита от этого мракобесия, диктуемая нашими традиционными вероисповеданиями», — подчеркнул глава государства.

kremlin.ru / Администрация президента России

Также Путин остановился на теме угрозы женскому спорту из-за растущего количества мужчин-трансгендеров и выразил надежду, что традиционные ценности в конце концов возьмут вверх. Такая точка зрения пришлась по нраву французам.

«Именно за эту свою позицию в защиту традиционных ценностей, которые лучше бы оставить незыблемыми, как у предков, Путин и попал в перекрестье прицела некоторых наших западных лидеров. Они держат его на мушке, эти наши декаденты», — заметил Glorious.

«Отношение ко всем этим так называемым практикам — единственный пункт, по которому я согласен с Путиным», — поддержал дискуссию Paul Emiste.

В заявлении Путина велико искушение увидеть стремление навязать гомофобию и трансфобию на национальном уровне, считают читатели Le Figaro, однако такой взгляд на вещи будет глубоко ошибочным. Президент России не запрещает существование людей нетрадиционных сексуальных взглядов, но намерен защитить все остальное население от агрессивной леволиберальной пропаганды.

«А я бы отметил, что Путин не запрещает ЛГБТ, он запрещает пропаганду их идеологии. И здесь он совершенно прав. А когда у нас не замечают этот момент, обвиняя его в гомофобии, это и есть обскурантизм», — заключил пользователь Frederic G.

Заявление Владимира Путина о трансгендерах было сделано в ходе большой ежегодной пресс-конференции 23 декабря в московском Манеже. Федеральное агентство новостей собрало самые яркие моменты с выступления российского лидера.