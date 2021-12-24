Захарова: Россия призывает ООН запустить арбитражный трибунал в отношении США

Москва, 24 декабря. Россия призвала ООН запустить арбитражный трибунал в отношении США из-за ситуации с визами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам российского дипломата, власти США намеренно задерживают выдачу виз, а также захватили дипломатическую собственность. В частности, Вашингтон отказывает российским дипломатам в доступе к дипсобственности России в США и угрожает ее продать. В связи с этим МИД обратился к генсеку ООН Антониу Гутеррешу.

«От господина Гутерреша требуется, чтобы он как гарант соглашений 1947 года незамедлительно предпринял практические шаги по официальному запуску процедуры арбитража против США», — высказалась Захарова в ходе общения с журналистами на брифинге.

Ранее в МИД РФ сообщили, что консультации с США по вопросам взаимной выдачи виз уже не возобновятся до конца года из-за неготовности к диалогу со стороны Вашингтона. В ведомстве отметили, что Госдеп США никак не корректирует свою позицию по вопросам выдачи разрешения на въезд, внося лишь «косметические» изменения.