Чистый отток капитала из российских акций составил почти 450 млн долларов за неделю

, 24 декабря. Фонды акций вывели максимальный объем средств из российских ценных бумаг. Последний раз такая тенденция была зафиксирована весной 2020 года, сообщает «Интерфакс».

Чистый отток капитала с российских рынков в период с 6 по 22 декабря 2021 года составил 483 миллиона долларов. Неделей ранее этот показатель равнялся 250 миллионам долларов. Такие данные собрали EPFR Global по итогам анализа всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ.

Российские акции потеряли в совокупности 445 миллионов долларов капитализации за тот же промежуток времени. Эксперты отмечают, что после смягчения внешнего давления рынок имеет высокий потенциал для «отскока».

Россияне стали больше вкладывать в цифровую валюту. Российские вложения в крипторынок превысили 5 триллионов рублей, сказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.