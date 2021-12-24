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Депутат Белик: издание Bloomberg нагнетает истерию сообщениями о «вторжении РФ на Украину»

  /   Обновлено: 24 декабря 2021 13:05
Политика
Депутат Белик: издание Bloomberg нагнетает истерию сообщениями о «вторжении РФ на Украину»
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 24 декабря. Американское агентство Bloomberg в своих материалах о якобы готовящемся «вторжении России на Украину» сознательно «замыливает глаза» и поднимает проблемы там, где их нет, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

Ранее агентство опубликовало материал, в котором говорилось, что Россия якобы «стягивает» войска к границе с Украиной. По словам Белика, журналисты издания сознательно расставляют запятые в пользу Запада.

«Иностранные журналисты скромно умалчивают, что войска сосредоточены в местах своего постоянного базирования или на штатных полигонах, как, например, сегодня в Крыму. Но все это выдается как подготовка к "вторжению"», — заявил он в интервью «Известиям».

По его словам, западные СМИ нагнетают истерию, которой могут поддаваться только украинские политики. В Европе, считает он, все спят спокойно, потому что давно уже убедились в том, что Россия ни на кого нападать не собирается.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что у РФ нет никаких агрессивных планов в отношении Киева. Там отмечали, что тиражируемые западными изданиями сообщения о якобы «вторжении» являются пропагандой.

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