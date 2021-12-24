Совфед одобрил закон о введении Fan ID на спортивных мероприятиях в России

Москва, 24 декабря. Совет Федерации одобрил закон о введении паспортов болельщика (Fan ID) на спортивных мероприятиях в РФ с 2022 года.

Члены Совфеда в ходе заключительного заседания 24 декабря одобрил закон о введении Fan ID. С 1 июня 2022 года болельщики будут допущены на спортивные мероприятия исключительно при наличии документа, который можно оформить на портале госуслуг.

Фанаты петербургского «Зенита» ранее выступили против внедрения Fan ID в чемпионате России по футболу. Объединение болельщиков «Ландскрона» сообщило в заявлении, что не будет посещать матчи РПЛ в следующем сезоне.