Мантуров спрогнозировал дефицит автомобилей на рынке РФ в первой половине 2022 года

Москва, 24 декабря. Дефицит новых автомобилей на российском рынке сохранится в первой половине следующего года, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу «Россия-24».

Среди причин, из-за которых будет наблюдаться нехватка автотранспорта, — ограничения по поставкам автомобильных компонентов. В первую очередь, речь идет об экспорте микросхем. Результат от локализации производства этой электроники будет ощутим не сразу, отметил министр.

«Мы, конечно работаем с нашей электронной промышленностью, микроэлектроникой, но это займет определенное время, поэтому в результат по факту мы выйдем через два — два с половиной года», — подчеркнул Мантуров.

Минпромторг ранее предложил ограничить сроки использования автомобилей. Большая часть парка, по данным ведомства, нуждается в утилизации. Уже сейчас в России насчитается порядка 3 млн машин старше 35 лет.