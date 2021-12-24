Жаир Болсонару назвал главные вызовы для Бразилии в новом году

Бразилиа, 24 декабря. Президент Жаир Болсонару назвал основные проблемы для Бразилии в 2022 году. Об этом глава государства сообщил в ходе выступления перед сторонниками на официальной странице в Facebook.

По словам Болсонару, энергетический кризис, вызванный сильнейшей засухой, перестанет быть серьезной проблемой для страны, так как недавние дожди начали наполнять плотины гидроэлектростанций.

По его мнению, основным вызовом для Бразилии станет борьба с инфляцией и создание новых рабочих мест.

Prévia da inflação fecha o ano em 10,42%, aponta IBGE https://t.co/OjQYR5pI67 — Jornal O Globo (@JornalOGlobo) December 23, 2021

Жаир Болсонару, планирующий переизбраться в 2022 году, напомнил зрителям, что на предстоящих выборах они будут голосовать за президента, который в 2023 году назначит двух членов Верховного суда. Данное заявление в первую очередь направлено на привлечение более консервативных избирателей.

Президент Бразилии неоднократно совершал нападки на главу Верховного суда Алешандри ди Мораиса, в том числе направив в сенат запрос об его импичменте.

В ответ Мораис инициировал расследование против президента в связи с обвинениями в дезинформации и необоснованных нападках на электронную систему голосования.

Несмотря на намерения Болсонару баллотироваться на второй президентский срок, шансы главы государства, по данным последних опросов общественного мнения, крайне малы. Согласно исследованию Datafolha, экс-президент Луис Инасиу Лула да Силва является фаворитом среди избирателей. Политик получил поддержку 44% респондентов, тогда как деятельность нынешнего президента одобряют лишь 21% опрошенных.